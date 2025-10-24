FdI Partinico: “Basta accuse, il sindaco si assuma le proprie responsabilità”

"Stanchi dei continui attacchi"

PARTINICO – “Siamo stanchi degli attacchi e delle ripetute illazioni del sindaco di Partinico, Pietro Rao. Continua ad accusare Fratelli d’Italia di ostacolare l’arrivo dei finanziamenti destinati al Comune. Si tratta di accuse prive di fondamento e francamente ridicole, anche perché ha dalla sua la stragrande maggioranza del consiglio comunale e noi siamo l’unico partito di opposizione, quindi è incomprensibile come un solo partito possa bloccare tutto. Il sindaco farebbe meglio a concentrarsi sull’amministrazione della città e a mantenere coesa la sua maggioranza, invece di scaricare responsabilità su Fratelli d’Italia, che ha sempre lavorato nell’interesse dei territori. A Partinico, il nostro partito ha svolto un’opposizione chiara, coerente e costruttiva”, lo dichiara il coordinatore provinciale di FdI Raoul Russo.

“Rao – dichiarano i consiglieri comunali Fratelli d’Italia a Partinico – arriva addirittura ad accusare i consiglieri di Fratelli d’Italia di recarsi negli assessorati regionali per bloccare i finanziamenti al nostro Comune. Gli ricordiamo che Partinico è anche la nostra città e che abbiamo sempre operato nell’interesse dei cittadini e dell’intera comunità. Proprio per questo motivo, se mai ne avessimo avuto la possibilità, non ci saremmo mai sognati di ostacolare un qualsiasi finanziamento utile al bene di Partinico“.

“Fratelli d’Italia – concludono i componenti del consiglio comunale – continuerà a lavorare con serietà e coerenza per il bene di Partinico, senza lasciarsi trascinare in sterili polemiche, ma vigilando affinché le istituzioni operino con trasparenza, efficienza e responsabilità“.