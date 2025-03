Federalberghi, a Palermo boom di prenotazione negli alberghi per Pasqua

Iniziano a fioccare anche le prenotazioni per i mesi estivi

PALERMO – Manca ancora un mese a Pasqua ma già i numeri delle prenotazioni nelle strutture ricettive palermitane sono in crescita di circa il 20% rispetto allo scorso anno, che coincide alla crescita delle presenze turistiche in città. Le stime sono state elaborate da Federalberghi Palermo.

A fare la differenza con lo scorso anno è la data “alta” in cui cade la festività (il 20 aprile) che apre al lungo ponte del 25 aprile, per la festa della Liberazione. Senza contare che a fine marzo comincia la programmazione estiva dei voli.

Di Stefano: “La Sicilia tra le località più desiderate”

“Palermo e la Sicilia rimangono in testa alla classifica delle località più desiderate dai turisti italiani ed europei, ma l’Isola è ormai tappa fissa per gli americani, grazie anche ai collegamenti aerei diretti con gli Stati Uniti, ecco perché assisteremo a un aumento progressivo delle presenze turistiche in città”, dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente degli albergatori siciliani.

“Per Pasqua registriamo il pienone negli alberghi. Cominciano a fioccare pure le prenotazione per i mesi estivi”.