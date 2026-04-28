Federalberghi Sicilia, Nico Torrisi confermato presidente

Vicepresidente Rosa Di Stefano, ecco gli altri eletti

CATANIA – Nico Torrisi sarà il presidente di Federalberghi Sicilia per i prossimi cinque anni. La conferma è arrivata oggi, per acclamazione, dall’Assemblea regionale che ha riunito a Catania le associazioni territoriali siciliane.

Federalbergi Sicilia, Nico Torrisi presidente

Vicepresidente vicario sarà Rosa Di Stefano. Eletti anche gli altri vicepresidenti: sono Christian Del Bono, Rosario Dibennardo, Antonio Marino, Francesco Picarella, Francesco Randone e Gerhard Schuler.

“Ringrazio – dichiara Torrisi – per la fiducia che l’associazione continua a manifestarmi. Proseguire questo cammino alla guida di Federalberghi Sicilia è un onore, ma anche una grande responsabilità, visto che rappresentiamo tanti operatori di un comparto in grande salute e di primaria importanza per la vita economica e sociale della nostra regione. Un settore che produce ricchezza, crea occupazione e contribuisce a valorizzare – conclude Torrisi – le bellezze dell’isola, attraendo tanti visitatori”.

In occasione dell’assemblea, sono stati eletti anche i componenti della giunta: Pierpaolo Biondi, Giovanni Damiano Lombardo, Giovanni Occhipinti, Giuseppe Minniti Traina, Antonio Tommasi si aggiungono ai presidenti onorari Giuseppe Neri e Giuseppe Trefiletti.