Federalberghi, Torrisi in giunta nazionale. Di Stefano nel direttivo

“Una grande soddisfazione - dichiara Torrisi - e una chiamata a un impegno ancora maggiore"

PALERMO – La Sicilia ai vertici nazionali di Federalberghi. Nel corso del consiglio direttivo che si è svolto ieri all’hotel Bristol di Roma, il presidente di Federalberghi Sicilia, Nico Torrisi, è stato scelto per fare parte della giunta dell’associazione.

Nel corso della stessa riunione, la presidente di Ferderalberghi Palermo e vice presidente vicaria dell’associazione regionale, Rosa Di Stefano, è stata nominata componente del direttivo nazionale.

Federalberghi, Torrisi in giunta nazionale

“Una grande soddisfazione – dichiara Torrisi – e una chiamata a un impegno ancora maggiore. Negli organismi nazionali avremo la possibilità di difendere le peculiarità della Sicilia e di fare emergere con più forza le istanze dei tanti operatori del settore nell’isola. A questo proposito, accogliamo con favore le modifiche votate dall’Ars alla legge 6 del 2025 che garantiscono al comparto i tempi necessari per un adeguamento normativo sostenibile. Il differimento dei termini permetterà in particolar modo – prosegue – di riavviare un proficuo confronto tecnico sui criteri di classifica nell’ottica di una riforma condivisa”.

“Per questo sforzo, vogliamo ringraziare il governo guidato da Renato Schifani e il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Sono istanze, quelle degli albergatori siciliani, che adesso troveranno ancora più ascolto negli organismi nazionali. Un ringraziamento – conclude Torrisi – al presidente Bernabò Bocca e a tutte le componenti di Federalberghi per la fiducia e per la stima”.