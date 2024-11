Federica Badami è il nuovo segretario generale Cisl Palermo Trapani

Subentra a Leonardo La Piana passato recentemente alla guida della segreteria regionale

PALERMO – Cambio di vertice alla Cisl Palermo Trapani: Federica Badami è stata eletta nuovo segretario generale. Subentra a Leonardo La Piana, che è stato eletto recentemente nuovo segretario generale della Cisl Sicilia.

Chi è Federica Badami

Federica Badami, è una donna di 41 anni, diplomata presso il liceo psico-pedagogico “A. Cosmi” di Palermo che, a diciannove anni, nel 2002, ha iniziato a lavorare al Caf Cisl di Palermo come assistente fiscale. All’inizio della sua attività ha coadiuvato il responsabile zonale e quello comunale nella sede di Misilmeri per poi ricoprire, per lo stesso Caf, anche il ruolo di responsabile del personale.

Nel 2015 viene nominata Responsabile del Dipartimento Donne e Giovani della Cisl Palermo Trapani. Anni dopo, nel 2018, viene invece incaricata, sempre per la Ust Cisl, a svolgere il ruolo di referente della Cisl per i Rapporti con il Territorio della provincia di Palermo. L’11 febbraio 2023 è stata eletta segretaria territoriale della Cisl Palermo Trapani, ruolo che ha ricoperto fino alla nomina a segretario generale di oggi.

Il consiglio generale

A partecipare ai lavori del consiglio generale del sindacato, che si è svolto presso l’NH hotel di Foro Umberto I, a Palermo, oltre alla neoeletta segretaria generale, c’erano anche la segretaria generale aggiunta Cisl nazionale, Daniela Fumarola, e il segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana. Tra i punti principali dell’ordine del giorno, inoltre, anche l’avvio della stagione congressuale con il calendario che partirà da fine gennaio 2025.