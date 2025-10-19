Federica Foresta incanta nel “Don Pasquale” al Teatro Bellini di Catania

Grande successo al Teatro Massimo Bellini di Catania per il Don Pasquale di Gaetano Donizetti, che ha registrato il tutto esaurito. La nuova produzione, firmata dal regista Ugo Gregoretti sapientemente ripresa da Giandomenico Vaccari, sotto la direzione musicale del maestro Riccardo Bisatti, ha conquistato il pubblico con una lettura brillante, elegante e fedele allo spirito comico dell’opera.

Protagonista della serata, il soprano Federica Foresta, che nel ruolo di Norina ha offerto un’interpretazione di straordinaria vitalità. La cantante ha saputo unire grazia e ironia, restituendo con naturalezza la doppia natura del personaggio: impertinente ma affettuosa, vivace e al tempo stesso capace di momenti di autentica dolcezza.

La Foresta ha incantato per la voce squillante e l’ampia estensione vocale, qualità che hanno messo in luce le sfumature più raffinate della partitura donizettiana. Pubblico e critica hanno applaudito la sua recitazione espressiva e spontanea, capace di rendere la trama ancora più chiara e coinvolgente anche per chi si avvicina per la prima volta all’opera.

Eccellenti le prove del resto del cast: Nikolai Zemlianskikh nei panni di un Dottor Malatesta brillante e scenicamente incisivo; Dario Giorgio Giorgiele, Notaro arguto e misurato; il baritono Giovanni Romeo, un Don Pasquale di grande umanità e irresistibile spontaneità ed infine il tenore Giulio Pelligra a completare il cast.Da sottolineare anche la prova impeccabile del Coro del Teatro Massimo Bellini, che ha confermato compattezza, precisione e vitalità.

Questa edizione del Don Pasquale rappresenta non solo un trionfo artistico e musicale, ma anche un segno concreto del rilancio del Teatro Bellini, voluto dal nuovo Consiglio di Amministrazione presieduto dal sindaco Enrico Trantino, insieme al sovrintendente Giovanni Cultrera e al direttore artistico, maestro Fabrizio Maria Carminati. Un progetto culturale che sta riportando il grande pubblico catanese in sala, restituendo al Teatro Bellini il ruolo di cuore pulsante della vita musicale e artistica della città