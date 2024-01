Giovane siciliano scomparso, l’appello: “Chi l’ha visto lo segnali”

Si tratta di Federico Lo Savio, 20enne di Alia

ALIA (PALERMO) – “Chi l’ha visto per favore contatti le autorità”. L’appello per Federico Lo Savio, scomparso a Francoforte, 20enne di Alia, cittadina del Palermitano, corre sul web mentre i genitori hanno presentato una denuncia.

L’appello del cugino

L’ultimo contatto con i compagni di viaggio è stato il primo dell’anno nella zona dell’aeroporto di Francoforte. Federico Lo Savio sarebbe dovuto tornare in Sicilia, ad Alia, un comune della provincia di Palermo. A lanciare l’allarme sono stati proprio i familiari, avvisati dagli amici che non hanno più visto il 20enne. Amici e parenti hanno tentato invano di contattarlo al telefono prima di denunciare la scomparsa alle forze dell’ordine.

Il primo a lanciare l’allerta è stato il cugino Nino Giunta, autotrasportatore che lavora tra la Sicilia e la Svizzera. “Per favore, a tutti i miei amici e colleghi trasportatori residenti o pendolari in Germania – scrive Giunta – è scomparso mio cugino Federico Lo Savio nella zona dell’aeroporto di Francoforte”.

Il ragazzo si sarebbe dovuto imbarcare sul volo per il rientro in Sicilia il 2 gennaio.

La descrizione

L’identikit del giovane è stato diramato anche in tedesco. “Ha una folta barba – si legge nel messaggio diramato dai familiari – e porta gli occhiali, si è perso ieri a Francoforte. Si trovava lì perché stava facento interrail con gli amici. Non risponde al telefono e lo stanno cercando tutti. Se lo vedete avvistate le autorità del luogo per favore”.

Infine, un messaggio per il giovane: “Federico, stai tranquillo, ti vogliamo bene, fatti almeno sentire se stai bene”.