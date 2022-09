“Felice per Fratelli d’Italia e per Musumeci al Senato”

Il post dell'assessore regionale Ruggero Razza su Facebook

1' DI LETTURA

“Vincere le elezioni nazionali nel tempo di una crisi economica, di una guerra dentro i confini dell’Europa e. speriamo, nella coda finale di una emergenza sanitaria globale, è una responsabilità infinita. Giorgia Meloni sarà all’altezza di questa sfida che, tra le sue emergenze, ha il Mezzogiorno e la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica. Sono contento per l’affermazione di FdI e per l’elezione del presidente Musumeci e di tutti i nostri rappresentanti al Parlamento nazionale. Di regionali parliamo più tardi, con l’ottimismo degli exit poll”. Così l’assessore regionale siciliano alla Salute Ruggero Razza in un post su Facebook.