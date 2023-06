Femminicidio, Cgil: “Sostenere le donne, ormai è uno stillicidio”

Rosaria Leonardi (coordinamento donne Cgil): “Dopo Giulia e PierPaola un nuovo straziante delitto, lavoriamo insieme”

CATANIA. “Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto alla Zona industriale di Catania, ma una donna è morta per mano di un uomo che, assieme a lei, avrebbe anche voluto uccidere la propria moglie”. Lo ha dichiarato Dichiara Rosaria Leonardi, responsabile del Coordinamento donne Cgil.

“È uno stillicidio straziante, che avviene a pochi giorni di distanza dai femminicidi di Giulia Tramontana e PierPaola Romano. Come Cgil catanese siamo da settimane al lavoro per potenziare i nostri servizi di assistenza anti violenza, ma è necessario lavorare insieme ad associazioni, scuole, università affinché già le nuove generazioni comprendano che al disagio delle relazioni affettive non si risponde con la violenza”. “

“Siamo certi che l’educazione affettiva sia al centro di questi disagi. I partner non sono di nostra proprietà. A uomini giovani e meno giovani andrebbe proposto un percorso nuovo e profondo. Va ovviamente continuato il lavoro di sostegno per chi denuncia o è in procinto di denunciare”.