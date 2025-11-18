Femminicidi giovanili: riflessioni e prevenzione

È il tema del convegno, promosso dalla Camera Civile

“Femminicidi giovanili: riflessioni e strategie di prevenzione, il ruolo delle istituzioni e le responsabilità condivise”

L’evento avrà luogo venerdì 28 novembre 2025, dalle ore 10:00 alle 13,30 a Villa Malfitano, in Via Dante 167, a Palermo.

Il convegno nasce dalla necessità di approfondire le radici culturali e sociali della violenza di genere in chiave realmente preventiva.

L’educazione, il ruolo della famiglia e delle Istituzioni sono decisive.

A due anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, la cui morte ha profondamente scosso il Paese, l’invito che il padre Gino Cecchettin ha rivolto a tutti noi continua a risuonare come un monito di civiltà: “Non sono qui per chiedere più punizioni o leggi più dure. La giustizia serve, ma arriva sempre dopo. Sono qui per parlare di ciò che può arrivare prima: la prevenzione, e quindi l’educazione”.

Il convegno riunisce magistratura, avvocatura, mondo accademico e realtà associative con l’obiettivp di elineare strategie condivise.

Interverranno, tra gli altri, il presidente della Corte d’Appello di Palermo Matteo Frasca, il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, l’avvocato Dario Greco, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, l’avvocato Gerlando Gibilaro, Presidente della Camera Civile di Palermo, Virginia Ciaravolo, Psicoterapeuta, autrice di Femminicidi giovanili senza età, Daniele La Barbera, docente di Psichiatria, Psichiatra e Psicoanalista, l’avvocato Anna Galioto, presidente AMI Palermo, l’avvocato Alessandra Caronia, Responsabile Pari Opportunità AMI Palermo, la senatrice Valeria Valente, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio.

Modera l’avvocato Maria Antonietta Catania, vicepresidente della Camera Civile di Palermo.

Il convegno è gratuito e avrà luogo a Palermo L’evento accreditato dal C.O.A. di Palermo per n. 3 crediti formativi professionali.

Per iscrizioni e per eventuali informazioni, scrivere a info@cameracivilepalermo.it