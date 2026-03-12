Femminicidio a Messina: l’ex di Zinnanti interrogato in carcere

Nella giornata di ieri, dopo il fermo, ha confessato

MESSINA – È stato interrogato in carcere a Messina Santino Bonfiglio, 67 anni, accusato di avere ucciso a coltellate la ex compagna Daniela Zinnanti, 50 anni, dalla gip Alessia Smedile e dalla pm Roberta La Speme.

Il giudice dovrà decidere se convalidare il fermo. L’indagato ha confermato la confessione resa dopo il fermo.

Bonfiglio, si è appreso, ha detto che quando era andato a casa di Zinnanti voleva parlare della denuncia per gravi lesioni che aveva fatto la donna nei suoi confronti e che lui contestava.

Daniela Zinnanti aveva denunciato il suo ex compagno che si trovava ai domiciliari ma senza braccialetto elettronico che sarebbe dovuto arrivare oggi.