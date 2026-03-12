 Santino Bonfiglio è stato interrogato in carcere dopo il femminicidio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Femminicidio a Messina: l’ex di Zinnanti interrogato in carcere

Nella giornata di ieri, dopo il fermo, ha confessato
LE INDAGINI
di
1 min di lettura

MESSINA – È stato interrogato in carcere a Messina Santino Bonfiglio, 67 anni, accusato di avere ucciso a coltellate la ex compagna Daniela Zinnanti, 50 anni, dalla gip Alessia Smedile e dalla pm Roberta La Speme.

Il giudice dovrà decidere se convalidare il fermo. L’indagato ha confermato la confessione resa dopo il fermo. 

Bonfiglio, si è appreso, ha detto che quando era andato a casa di Zinnanti voleva parlare della denuncia per gravi lesioni che aveva fatto la donna nei suoi confronti e che lui contestava.

Daniela Zinnanti aveva denunciato il suo ex compagno che si trovava ai domiciliari ma senza braccialetto elettronico che sarebbe dovuto arrivare oggi.

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI