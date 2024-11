TERRACINA (LATINA) – Una donna è stata trovata morta in casa sua, in via Giuseppe Di Vittorio, nel comune di Terracina, in provincia di Latina. La donna aveva 82 anni.

I carabinieri hanno fermato il marito di novantadue anni e lo hanno portato in caserma per interrogarlo. Il delitto è avvenuto nella notte, tra lunedì 25 e martedì 26 novembre, all’indomani della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e si sarebbe consumato tra le mura domestiche.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, sono in corso i sopralluoghi all’interno dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il magistrato e il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.