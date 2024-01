Femminicidio di Maria Amatuzzo a Selinunte, al via il processo

La donna fu uccisa il 24 dicembre 2022. Alla sbarra il marito Ernesto Favara

TRAPANI – Si è aperto ieri in Corte d’assise il processo nei confronti di Ernesto Favara, 64 anni, di Castelvetrano, accusato di avere ucciso con 28 coltellate il 24 dicembre 2022, a Marinella di Selinunte, la moglie Maria Amatuzzo, 29 anni di Palermo. La Corte ha respinto l’istanza del difensore che aveva rilevato che l’imputato non poteva essere presente in aula perché il lunedì si sottopone dialisi.

Dopo l’apertura, con le richieste di prove e le liste dei testimoni, il processo è stato rinviato al 22 gennaio quando sarà ascoltato un tenente del Norm dei carabinieri che ha coordinato le indagini. Due associazioni antiviolenza sulle donne, rappresentate dalle avvocatesse Roberta Anselmi e Marilena Messina, si sono costituite parti civili.