Femminicidio in provincia di Varese, uccisa 55enne: fermato l’ex marito

I sanitari hanno provato a rianimarla ma non c'è stato nulla da fare

SAMARATE (VARESE) – Una donna di 55 anni, italiana, è stata uccisa a coltellate dall’ex marito a Samarate, comune della provincia di Varese, in via San Giovanni Bosco. L’aggressione è avvenuta intorno alle 18.40 nel cortile condominiale quando la 55enne è scesa dall’auto.

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. La donna è stata trasportata, con manovre rianimatorie in corso, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, ma nonostante i numerosi tentativi, a è deceduta.

I carabinieri della compagnia hanno bloccato in via Torino sempre a Samarate, col taser l’uomo, un 57enne, da cui la donna si stava separando e lo hanno portato in ospedale.

