 Femminicidio nel Beneventano, il marito ha ammesso anche l'omicidio del figlio
Femminicidio nel Beneventano, il marito ha ammesso anche l’omicidio del figlio

In fin di vita la figlia 16enne
INTERROGATO NELLA NOTTE
BENEVENTO – Femminicidio nel Beneventano, ha confessato e ha ammesso tutto Salvatore Ocone, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne. L’uomo ha ammesso le sue responsabilità durante l’interrogatorio della notte scorsa con il procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò, nella caserma dei carabinieri di Campobasso, dove era stato portato dopo essere stato fermato nelle campagne di Ferrazzano.

Al termine dell’interrogatorio, durato circa un’ora e mezza, Ocone è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l’accusa di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona.

