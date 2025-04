Femminicidio Sara Campanella, il ricordo dell’Atm Messina

"Mi amo troppo per stare con chiunque" la frase della 22enne riportata sulla pensilina

MESSINA – “Mi amo troppo per stare con chiunque”. Una delle frasi pubblicate sui social da Sara Campanella, prima di essere uccisa da Stefano Argentino, è stata riportata sulle pensiline di piazza Unione Europea e via Tommaso Cannizzaro, di fronte al Rettorato di Messina.

È il modo scelto da Atm e Comune per ricordare Sara e unirsi al dolore della famiglia e degli amici. “Un messaggio importante – sottolinea Atm – per riflettere e per ricordare, ogni giorno, che il silenzio non può vincere. Sara continuerà a vivere nel cuore della nostra comunità, come simbolo di forza, consapevolezza e lotta contro la violenza di genere”.

Sui manifesti anche l’invito a rivolgersi al numero 1522 in caso di necessità.

Anche il fratello di Sara ha volto ricordarla con un messaggio sui social.