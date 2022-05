FeralpiSalò-Palermo: info settore ospiti

La sfida, valida per l'andata della semifinale playoff, avrà luogo mercoledì 25 maggio alle ore 21 allo stadio Lino Turina di Salò

PALERMO – Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per il settore ospiti in vista della gara dei rosanero di domani sera alle ore 21 contro la FeralpiSalò, valida per l’andata della semifinale playoff, che avrà luogo mercoledì 25 maggio alle ore 21 allo stadio Lino Turina di Salò, i ticket per il settore ospiti saranno messi in vendita dalle ore 15 di oggi al prezzo intero di € 15,00 e ridotto € 10,00.

PER ACQUISTARLI ONLINE

DALLE ORE 15 DI OGGI, 23 MAGGIO:

https://www.diyticket.it/events/Sport/7977/feralpisalo-vs-palermo-playoff-serie-c

È possibile anche prenotare l’acquisto dei biglietti:

– CONTATTARE il call center per prenotare il ritiro dei biglietti nei punti Sisal: si possono effettuare le operazioni di prenotazione del ticket chiamando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 060406 – https://www.diyticket.it/selfhelp_call_center