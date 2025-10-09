 Fermato con la cocaina negli slip: arrestato 25enne in via Perpignano
Fermato con la cocaina negli slip: arrestato 25enne in via Perpignano

Il pusher fermato a bordo di uno scooter dai Falchi della squadra mobile
POLIZIA
di
PALERMO – Nascondeva la cocaina negli slip, arrestato un pusher di 25 anni in via Perpignano, a Palermo. L’operazione è stata condotta dai Falchi della squadra mobile la sera del 2 ottobre scorso.

I poliziotti hanno controllato il giovane in via Perpignano mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina per un peso di 7,5 grammi che il pusher nascondeva negli slip. La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 25enne dove gli agenti hanno sequestrato altre 5 dosi di cocaina, dal peso di 1,7 grammi. Il giovane è agli arresti domiciliari.

