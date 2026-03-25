I soldi erano nascosti in otto involucri sottovuoto sigillati

Dichiara poche centinaia di euro, ma nel bagaglio spunta una somma enorme. È quanto accaduto all’aeroporto di Cagliari Elmas, dove un passeggero diretto a Barcellona è stato fermato dopo un controllo che ha portato al sequestro di oltre 160mila euro in contanti che teneva nascosti in valigia.

Il controllo in aeroporto prima della partenza

L’uomo, in procinto di imbarcarsi sul volo per la Spagna, era stato sottoposto alle verifiche di routine sulla movimentazione di valuta da parte della Guardia di Finanza e del personale dell’Agenzia delle Dogane.

Alla richiesta dei funzionari, aveva dichiarato di avere circa 300 euro con sé e circa 1.000 euro nel bagaglio. Una versione che non ha convinto gli operatori, che hanno deciso di procedere con ulteriori accertamenti.

I 160mila euro nascosti in valigia

Il controllo del bagaglio da stiva, già caricato sull’aereo, ha portato alla scoperta. All’interno erano stati nascosti otto involucri sottovuoto sigillati, contenenti esclusivamente banconote da 50 euro.

La somma complessiva è risultata pari a 160.150 euro, ben diversa da quanto dichiarato inizialmente dal passeggero.

L’uomo risulta nullatenente

Le verifiche successive hanno fatto emergere ulteriori elementi. Secondo quanto accertato dalle autorità, il viaggiatore non dispone di redditi dichiarati ed era già stato segnalato in passato per episodi simili.

Non essendo state fornite spiegazioni sulla provenienza del denaro, l’intera somma è stata sottoposta a sequestro.

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