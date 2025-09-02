Fermo di 2 mesi e multa di 10mila euro alla Ong Mediterranea

Avrebbero disatteso assegnazione del Pos

TRAPANI – Il prefetto di Trapani, per conto del ministero dell’Interno, ha notificato al comandante e all’armatore della nave Mediterranea, della omonima ong, 60 giorni di fermo e una multa per 10 mila euro.

“Uno dei più pesanti provvedimenti in applicazione del decreto Piantedosi – dice la ong – che in questi tre anni hanno colpito le imbarcazioni della flotta civile di soccorso: cioè la nave in catene per due mesi”. La nave è stata fermata per aver fatto sbarcare a Trapani, lo scorso 23 agosto, 10 naufraghi a cui era stato assegnato invece il Pos a Genova.

“Ma le onde erano altre quasi tre metri e la Liguria non era raggiungibile”, spiegano dalla Mediterranea Saving Humans. “Secondo il governo, Mediterranea è colpevole per aver voluto garantire al più presto possibile le necessarie cure mediche e psicologiche a terra a queste 10 persone – prosegue – Esseri umani, gettati con violenza in mare dai trafficanti e miliziani libici la notte di giovedì 21 agosto in acque internazionali e da noi soccorse e sbarcate nel porto di Trapani nella serata di sabato 23. E dunque quale sarebbe il grave reato che abbiamo commesso?”.