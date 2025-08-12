Ferragosto a Catania, ordinanza del sindaco: i divieti sulle spiagge

Il provvedimento riguarda anche il boschetto della Playa

CATANIA – Niente falò, tende, cibo o alcolici sul litorale per Ferragosto. Il sindaco Enrico Trantino ha firmato un’ordinanza che introduce divieti validi dalle ore 8 del 14 agosto alle 24 del 15 agosto 2025 su tutte le spiagge del territorio comunale, compreso il boschetto della Playa.

L’ordinanza per il Ferragosto a Catania

Il provvedimento, finalizzato alla tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza igienico-sanitaria e del decoro, vieta la detenzione e il trasporto di legna, carbonella o altri materiali infiammabili, l’accatastamento di legname, l’installazione di tende e ricoveri provvisori e il consumo di alimenti e bevande alcoliche.

Dalle 18 del 14 agosto alle 7 del 15 agosto sarà vietata anche la vendita per asporto di alcolici nelle stesse aree. Per le bevande analcoliche, non sarà consentita la vendita o la somministrazione in bottiglie di vetro.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 25 a 200 euro, oltre alle pene previste dall’articolo 650 del codice penale, che stabilisce l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro in caso di mancata osservanza del provvedimento.