La Ferrari premia i dipendenti: fino a 14.900 euro e azioni gratuite

L'amministratore delegato: "Giusto condividere i risultati con tutti"

La Ferrari riconoscerà ai circa 5.000 dipendenti italiani un premio di competitività fino a 14.900 euro, in aumento rispetto ai 14.400 euro erogati lo scorso anno. L’annuncio è stato fatto dall’amministratore delegato Benedetto Vigna nel corso dell’incontro dedicato alla presentazione dei risultati del 2025, anno chiuso con ricavi netti pari a 7.146 milioni di euro in crescita del 7% e utili solidi.

Il bonus, ha spiegato il manager, viene attribuito “visti i risultati che è giusto condividere con tutti”. L’importo rappresenta il livello più alto mai raggiunto dal sistema incentivante introdotto con l’accordo siglato il 13 novembre 2023. Nel dettaglio, il premio massimo ammonta a 14.900 euro per l’area Sports Cars and Lifestyle, mentre per la Scuderia Ferrari si attesta a 14.498 euro. Il meccanismo di erogazione ha previsto quattro anticipi da 1.300 euro ciascuno. Il conguaglio finale sarà corrisposto ad aprile.

La soddisfazione dei sindacati

Soddisfazione è stata espressa dal segretario generale della Fim, Ferdinando Uliano. “Questo risultato straordinario in una delle eccellenze italiane nel mondo è il frutto di un accordo sindacale che mette al centro le persone e il valore del lavoro”, ha detto.

Sulla stessa posizione il segretario della Fim Emilia Centrale, Mario Olivito, che ha evidenziato come l’intesa si inserisca nel quadro del contratto collettivo specifico di lavoro e sia basata su un modello di partecipazione attiva tra azienda e organizzazioni sindacali, con un ruolo centrale dell’azionariato diffuso.

Al premio economico si aggiunge infatti un pacchetto di azioni del valore di 2.000 euro, con la possibilità per ciascun lavoratore di convertire in titoli fino a 5.000 euro della quota variabile. L’assegnazione gratuita delle azioni, prevista dall’accordo del 2023 per i nuovi assunti, interesserà quest’anno 150 dipendenti entrati in azienda da novembre a oggi.

La Ferrari premia i dipendenti e lancia 4 nuovi modelli

Il 2026, per la Ferrari, sarà un anno particolarmente intenso sul fronte dei nuovi prodotti. Sono previsti quattro lanci. Ai nuovi modelli si aggiungerà il completamento del percorso di presentazione della Ferrari elettrica Luce, con l’evento conclusivo programmato per il 25 maggio a Roma.

L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha anticipato come le prossime vetture siano destinate a sorprendere. Il 2025 ha già rappresentato un anno di forte rinnovamento per la gamma. La casa di Maranello ha introdotto sei novità: 296 Speciale, 296 Speciale A, Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider e la prima fase di presentazione della Luce.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA