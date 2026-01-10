 Festa a Palermo per i 100 anni di Giovanna Lembo: "Inno alla vita"
Festa a Palermo per i 100 anni di Giovanna Lembo: “Un inno alla vita”

L'assessore Ferrandelli ha donato una medaglia da parte del sindaco Lagalla
PALERMO – “In rappresentanza dell’amministrazione comunale, ho partecipato alla festa per il centesimo compleanno della signora Giovanna Lembo, alla quale ho donato, da parte del sindaco Lagalla, la medaglia della città di Palermo”.

“Una doverosa presenza”

“Si è trattata di una doverosa presenza verso chi in un secolo di storia custodisce la memoria della nostra città e continua a sorridere ancora alla vita, mandando un inno alla vita e la gioia di aver raggiunto questo traguardo accolta dall’affetto dei familiari e di quattro generazioni presenti all’evento”. Lo ha detto l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli.

