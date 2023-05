Festa e beneficenza: che successo per “Un gol per la Solidarietà”! VIDEO

Allo stadio Massimino un grande coinvolgimento delle scuole: una manifestazione che è un piccolo miracolo costruito da Luca Napoli.

CATANIA. Tribuna A e tribuna B dello Stadio Massimino (e buona parte della Curva B) stracolme di studenti delle scuole etnee per assistere al torneo di calcio a scopo benefico “Un Goal per la solidarietà”. Allo stadio Angelo Massimino, si è svolta la quindicesima edizione della manifestazione “Un Goal per la solidarietà”. Un minitorneo di calcio a fini benefici, organizzato da Luca Napoli, che ha visto sfidarsi in campo la Nazionale cantanti e artisti TV, la squadra dei giornalisti, un Dream Team e le All Stars Sicilia.



Madrina dell’evento benefico Soleil Sorge: il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla Onlus “Regala un Sorriso” che donerà dei buoni spesa a famiglie bisognose etnee. Allo Stadio Angelo Massimino, durante lo svolgimento della manifestazione, sono state ricordate le figure di Sinisa Mihajlovic, Stefania Sberna e Gianni Di Marzio personaggi molto legati al Calcio Catania e alla tifoseria rossazzurra. Il calcio d’inizio è stato dato dal Presidente del Calcio Catania SSD insieme a Soleil Sorge. Presenti nella Formazione All Stars, insieme al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, alcuni dei protagonisti della promozione in serie C della formazione etnea come Ciccio Lodi e Andrea Russotto insieme all’allenatore Ferrara e ad altri rappresentanti dello staff tecnico. In campo anche due glorie rossazzurre come Davide Baiocco e Orazio Russo. Molti i personaggi presenti al Massimino dalla televisione ai reality show. Tutti uniti da un unico scopo: la solidarietà.