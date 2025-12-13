La capogruppo alla Camera Braga: "Prioritario istituire il Parco nazionale dell'Etna"

CATANIA – “Il cuore della mia relazione non può non essere dedicato alla questione morale, enorme e pesantissima, che ha travolto il centrodestra siciliano e il governo Schifani”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nella sua relazione all’assemblea regionale del Partito – presieduta da Cleo Li Calzi – , in corso alla Vecchia Dogana di Catania, nell’ambito della Festa regionale 2025 che ha preso il via stamattina.

“Più volte – ha detto ancora Barbagallo – abbiamo lamentato una condotta politica da parte del governo contigua al malaffare con faccendieri e intermediari discutibilissimi entrare ed uscire dalle stanze del comando della regione siciliana”.

“Un solo elemento caratterizzante: le poltrone”

“Le indagini della Procura di Palermo – ha aggiunto – hanno aperto il vaso di Pandora dove l’interesse pubblico si piega a quello del privato. Dove la sanità è solo un favore da scambiare. In cui, ancora, si è costruito un partito personale fondato solo su un sistema di influenze malato. In questo senso, Cuffaro che frequentava con disinvoltura l’anticamera del presidente della regione era un messaggio chiarissimo per tutti: dentro e fuori il palazzo”.

“Troppi i ‘casi anomali’ che riguardano l’operato del governo regionale, troppi punti oscuri, nessuna politica di sviluppo, nessuna tutela per i più deboli, i precari, le categorie a rischio. Un solo elemento caratterizzante per l’esecutivo di Schifani: le poltrone, le clientele, i comitati di affari e numerosi episodi corruttivi. Per questo – ha detto Barbagallo – di fronte a tutto questo oggi il Pd ha anche questo compito: quello di alimentare la battaglia politica e di far diventare la questione morale del centrodestra siciliano un tema nazionale! E’ questa la sfida di questo tempo”.

Chiara Braga: priorità il Parco nazionale dell’Etna

“E’ prioritario per la Sicilia istituire il Parco nazionale dell’Etna. Una esigenza – portata avanti alla Camera in prima persona da Anthony Barbagallo, assieme a tutto il gruppo parlamentare – che risponde alla situazione inaccettabile di degrado in cui versa l’Ente anche per l’ impossibilità di gestione dell’Ente Parco da parte della Regione”. Lo ha detto la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga.

“Il parco – ha spiegato – infatti rappresenta l’opportunità per dare una risposta a un tema di difficoltà di sviluppo urbano sostenibile ma anche economico. Per farlo bisogna puntare ad un turismo che non sia mordi e fuggi ma del tipo che poi restituisce valore al territorio, ai suoi prodotti, alla cultura”.