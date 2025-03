Il Festival “Cinemagia Movie Awards” a caccia di talenti

Ideato dal regista Daniele Gangemi

CATANIA – Si apriranno il prossimo novembre le iscrizioni del CINEMAGIA Movie Awards, il Festival Cinematografico Indipendente, Ambizioso, Magico, Online, ed Internazionale, nato da un’intuizione del Direttore Artistico, e Fondatore, Daniele Gangemi.

La conferma è arrivata dalla Direzione Artistica del Festival. L’obiettivo dichiarato, del CINEMAGIA Movie Awards, è quello di ricercare, e trovare, “i veri talenti del cinema internazionale, indipendente, in tutto il mondo, e dare loro visibilità. Quella necessaria, per diventare le celebrità del futuro. La Fee d’Ingresso, per la stagione 2025/2026, sarà di 50mln di euro, ad opera”.

