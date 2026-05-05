Dal 18 al 22 giugno

TAORMINA (MESSINA) – Dal 18 al 22 giugno si terrà la sedicesima edizione di Taobuk – Taormina International book festival. Oltre 200, tra scrittori, filosofi, scienziati e artisti provenienti da 30 Paesi si riuniranno nella perla dello Ionio per discutere sul tema della Fiducia, intesa “come radice etica, come forza generativa della convivenza civile, come scommessa sul domani”.

Il tema della ‘Fiducia’ a Taobuk 2026

Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica di Taobuk, dice: “C’è un rischio, tanto necessario quanto coraggioso, che attraversa ogni epoca: è l’atto di dare e chiedere fiducia. Una richiesta di reciprocità che ammette le fratture ma indica anche la possibilità della loro ricomposizione. Senza fiducia, nessuna democrazia può reggere, nessuna economia può svilupparsi, nessuna comunità può riconoscersi come tale.

Schifani:” Con Taobuk cultura e promozione della Sicilia”

Per il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, “Taobuk è la dimostrazione di come la cultura possa diventare un motore concreto di sviluppo e promozione internazionale per la Sicilia. La Regione sostiene con convinzione questa manifestazione perché ha saputo trasformare Taormina in una capitale del turismo culturale, generando valore economico, visibilità e prestigio”.

De Luca: “Taobuk strumento di crescita”

Per il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, la manifestazione “è oggi uno degli esempi più concreti di come la cultura possa tradursi in visione e sviluppo. Non è solo un evento internazionale, ma uno strumento di crescita che genera attrattività ed economia”.

I premiati a Taobuk 2026

I Taobuk Award andranno quest’anno agli scrittori Abdulrazak Gurnah, premio Nobel per la Letteratura, Haruki Murakami, Dacia Maraini, Jonathan Coe e Donato Carrisi, al poeta Adonis, alla poetessa Rupi Kaur, all’artista Anish Kapoor, al cardinale Gianfranco Ravasi, al direttore d’orchestra Vitali Alekseenok, al premio Nobel per l’Economia Esther Duflo e all’artista Valerio Adami, che ha realizzato il Manifesto di Taobuk 2026. Agli scrittori Felicia Kingsley e a Eduardo Mendoza sarà conferito il Premio Sicilia.

La cerimonia di consegna dei Taobuk Award si terrà il 20 giugno al Teatro antico di Taormina nel corso del Taobuk Gala, che vedrà sul palco l’orchestra sinfonica del teatro Massimo Bellini di Catania, l’ente lirico coproduttore musicale dell’evento. Sul podio Vitali Alekseenok. La serata verrà trasmessa su Rai 1 il 16 luglio.