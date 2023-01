Fials Palermo, chiesto il commissariamento dell’Arpa

Chiesta la risoluzione del contratto dell'attuale direttore generale

PALERMO – “Incarichi dei dirigenti dell’Arpa prorogati senza bilancio, mentre le progressioni economiche dei dipendenti sono ferme al palo. Una situazione di grave disparità”. Lo afferma la Fials Palermo che chiede all’assessorato regionale al Territorio di attivare le procedure di commissariamento dell’Arpa previste in caso di gravi motivi.

In una nota il commissario della Fials Palermo, Giuseppe Forte, chiede quindi “la risoluzione del contratto sollevando l’attuale direttore generale dall’incarico e nominando un commissario straordinario che possa fare uscire l’Agenzia dallo stato di grave crisi in cui si trova attualmente e restituire stabilità e serenità a tutti i lavoratori”.

La Fials segnala la presenza di “risultati particolarmente negativi nella gestione finanziaria ed organizzativa dell’ente” e ricorda che “tutto il personale che presta servizio a tempo determinato in Arpa Sicilia incluso quello dirigenziale, per il quale si era chiesta la revoca degli incarichi, versa in una condizione di grave incertezza e instabilità”.