Fiera del 2 novembre al parcheggio Basile, il Comune pubblica l’avviso

Le istanze dovranno pervenire entro il 13 ottobre

PALERMO – Il 2 novembre si avvicina e con esso le celebrazioni per i “morti”, sentite a Palermo come nel resto della Sicilia. Anche quest’anno il Comune del capoluogo metterà a disposizione il parcheggio di via Ernesto Basile per la tradizionale fiera mercato istituita alla fine degli anni Novanta e sceglierà gli operatori economici sulla base di un avviso.

Chi vorrà installare stand e giostre, dovrà presentare istanza entro mezzogiorno di venerdì 13 ottobre tramite l’applicativo Impresainungiorno. In caso di più domande, gli uffici dell’assessore Giuliano Forzinetti procederanno a un sorteggio che si terrà il 20 ottobre presso il Suap.