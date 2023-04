“Come una figlia”: le lettere d’amore di Messina Denaro

Il suo rapporto con la figlia della maestra Laura Bonafede

PALERMO – Lettera d’amore firmate Messina Denaro. Non per parlare di una delle tante donne con cui il padrino ha avuto una relazione sentimentale, ma di una figlia che sente sua anche se non lo è biologicamente.

Durante la latitanza il capomafia trapanese ha inviato due missive alle sorelle Giovanna e Rosalia in cui si si sofferma sul suo splendido rapporto con Martina Gentile, figlia dell’ergastolano Salvatore e della maestra Laura Bonafede, arrestata ieri per favoreggiamento aggravata e procurata inosservanza di pena. Secondo l’accusa Messina Denaro e Bonafede hanno “caobitato” fra il 2007 e il 2017.

Gli scritti sembrano confermare la lunga relazione. La Procura della Repubblica aveva chiesto gli arresti domiciliari per Martina Gentile, ma il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta pur stigmatizzando il loro rapporto.

La prima lettera d’amore

Un rapporto descritto dall’ex latitante il 24 novembre 2021 e il 27 aprile 2022. Alla sorella Giovanna, che aveva appena perso un figlio morto in un incidente in Lombardia, scriveva: “… io ho cresciuto uno figlia che non è mia figlia biologica, ma per me è mia figlia, e mi ha dato l’amore di una figlia, mi ha voluto bene e mi vuole bene, ha molto di me perché l’ho insegnata io, se vedessi il suo comportamento ti sembrerei io al femminile”.

Firmato Messina Denaro

A Rosalia aggiungeva particolari sulla vita trascorsa insieme alla ragazza: “Ti confido: a me vedi che non è mancato l’affetto dl un figlia, pur non essendo mia figlia, è crescita con me, per tanti anni siamo stati assieme tutti i giorni, ha dato un senso alla mia vita solitaria, ha molto di me, forse anche troppo. ha il mio carattere perché gliel’ho insegnato io, però lei era predisposta. oggi è una persona matura, non ci vediamo più perché il destino ha voluto così ma è rimasta molto attaccata a me, quando si può mi scrive. credo di essere stato fortunato ad averla avuta e ne sono orgoglioso di come è cresciuta anche per merito mio, so che un giorno la conoscerai. si chiama cromatina”. Nome in codice di Martina Gentile.