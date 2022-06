Figuccia: “Garantire le risorse economiche ai Consorzi di bonifica”

Appello al governo regionale

PALERMO – “Quanto sta avvenendo nei Consorzi di bonifica siciliani che da mesi non erogano stipendi e indennità ai lavoratori è molto grave. Auspico un intervento immediato del governo Musumeci per sbloccare le risorse che senza indugio devono essere trasferite ai Consorzi. E’ a rischio anche la campagna irrigua e non sono più escludibili azioni di protesta clamorose da parte del personale che non riceve emolumenti e arretrati”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato di Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.

“Condivido le preoccupazioni dei sindacati dei lavoratori e premo affinché il Parlamento regionale si muova con una norma specifica nelle variazioni di bilancio – aggiunge -. L’agricoltura e le imprese del comparto stanno soffrendo particolarmente anche a causa della guerra in Ucraina, dopo le fasi critiche già vissute con la pandemia, non è tollerabile che la Regione non consenta ai Consorzi di bonifica di operare per garantire i servizi essenziali al settore”.