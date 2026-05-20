Figuccia: “La periferia diventa centro, aree pulite con Rap, Reset e Forestali”

L'iniziativa

PALERMO – “La periferia diventa centro quando le istituzioni scelgono di esserci concretamente, restituendo dignità, pulizia e vivibilità ai quartieri popolari.” Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, a margine dell’intervento di pulizia e riqualificazione effettuato in alcune zone periferiche della città, grazie al lavoro sinergico degli operatori Rap, Reset e degli operai forestali.

“I cittadini ci fermano per ringraziare – dice -. Questo significa che il territorio ha bisogno di presenza, attenzione e interventi concreti”. Secondo il deputato questore dell’Ars, l’obiettivo è quello di “restituire questi luoghi di incontro ai giovani e alle famiglie dei quartieri, trasformandoli nuovamente in luoghi di aggregazione e riferimento sociale”.

“Si parte dalle basso: pulizia, manutenzione e decoro urbano – aggiunge -. Ma dietro questi interventi c’è una visione più ampia: riportare fiducia nelle periferie e dimostrare che i quartieri della periferia meritano la stessa attenzione del centro città”. Figuccia ha infine rivolto un ringraziamento agli operatori Rap, Reset e agli operai Forestali per il lavoro svolto sul territorio, evidenziando “la necessità di implementare il riconoscimento economico”.