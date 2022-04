Figuccia: “Non ci sono veti, l’accordo si trova anche in un’ora”

“Siamo pronti a sederci anche oggi pur di vedere il centrodestra unito per Palermo e la Regione“

PALERMO – “Sul sindaco di Palermo anche Fratelli d’Italia verrà a più miti consigli. L’accordo si può fare anche nel giro di un’ora“. A dichiararlo è Vincenzo Figuccia deputato dI Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.

“Noi di Prima l’Italia – ha continuato Figuccia – siamo pronti a sederci anche oggi pur di vedere il centrodestra unito per Palermo e per la Regione. Non ci sono veti, ma solo disponibilità al compromesso che è una parola da valorizzare, come lo fu per Aldo Moro. Palermo non può aspettare, serve un’Amministrazione moderna che proietti la città nel futuro”.