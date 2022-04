Figuccia: “Sarà un conclave ma il centrodestra avrà il candidato”

“Oggi pomeriggio si affronteranno i nodi e sono certo che i big saranno in grado di districarli“

PALERMO – “Sarà un conclave a Roma dal quale si uscirà con il candidato a sindaco di Palermo di tutto il centrodestra. Potrà avere qualche altra fumata nera, ma alla fine avremo il nostro competitor per la città di Palermo. Oggi pomeriggio si affronteranno i nodi e sono certo che i big, con Salvini in testa, saranno in grado di districarli. Palermo è troppo importante nello scacchiere nazionale e poi la stagione elettorale in Sicilia non si esaurisce con le amministrative, ma avrà l’appendice in autunno con l’elezione del Presidente e del nuovo Parlamento regionale”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato di Lega-Prima l’Italia all’Ars.

“Lavoriamo tutti per affrontare al meglio le urne e per non cedere il passo alla sinistra e ai Cinquestelle, sarebbe una iattura per i siciliani”, ha concluso.

