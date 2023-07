Figuccia: “Creare postazioni facilmente raggiungibili al Barbera”

Sopralluogo allo stadio con i responsabili del club per migliorare le condizioni di visibilità dei disabili

PALERMO – “Eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento delle postazioni, creazione di una rampa d’accesso alla tribuna, sistemazione al riparo dalle intemperie per i disabili e i loro accompagnatori: sono stati questi alcuni degli argomenti che abbiamo affrontato stamane con i responsabili del Palermo durante il sopralluogo allo stadio Renzo Barbera insieme con Pasquale Di Maggio, garante dei diritti dei disabili, Salvo Imperiale, presidente della IV commissione consiliare, Antonino Randazzo, vice presidente della IV Commissione, e la consigliera Giovanni Rappa – a dichiararlo è l’assessore allo Sport, turismo e politiche giovanili, Sabrina Figuccia -. L’obiettivo quindi, sarà quello di creare delle postazioni facilmente raggiungibili, magari al primo piano della tribuna, da dove, chi è costretto ad usare la carrozzina, possa ammirare le gesta dei giocatori del Palermo senza ulteriori disagi”.

“Durante il sopralluogo – aggiunge il presidente della IV commissione consiliare, Salvo Imperiale – abbiamo cercato di individuare tutti i lavori necessari per adeguare lo stadio al diritto dei tifosi rosanero disabili ad assistere alle partite del Palermo nelle migliori condizioni possibili, sia dal punto di vista della visibilità del campo, ma soprattutto per non stare durante la partita sotto il sole o la pioggia, come purtroppo avviene adesso”.

Nella foto, da sinistra, Salvo Imperiale, presidente della IV Commissione consiliare; Pasquale Di Maggio, garante per i diritti dei disabili; l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia; il consigliere comunale Antonino Randazzo e la consigliera Giovanna Rappa.