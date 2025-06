Palermo, la conferenza stampa di Pippo Inzaghi – DIRETTA VIDEO

Le immagini e le parole del nuovo tecnico rosanero

PALERMO – Dopo il bagno di folla di mercoledì 25 giugno, oggi è il giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Palermo Filippo Inzaghi.

Inzaghi al Palermo, la conferenza stampa: diretta

11:40 – Domanda a Osti sul futuro del centrocampista Jacopo Segre: “Non abbiamo avuto alcun contatto con Cremonese e Monza. Mi fa piacere che i nostri giocatori vengano apprezzati ma noi abbiamo un progetto e Segre ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. Il mercato per noi inizia oggi con l’arrivo del mister: ci siederemo a tavolino e valuteremo alcune cose”.

11:32 – Il nuovo tecnico del Palermo avverte: “Con me chi non corre resta fuori. Dobbiamo correre forte e sudare la maglia. Ci saranno momenti difficili ma se resteremo uniti li supereremo. Ci sarà da lavorare ma il lavoro non mi spaventa, mi esalta”.

11:24 – Ancora Inzaghi sul pubblico di Palermo: “Dopo avere chiuso col Pisa speravo sinceramente che arrivasse la chiamata del Palermo. Questa era l’unica piazza che poteva farmi pensare di rifare una sfida così grande. Quello di Palermo è un pubblico da Champions League”.

11:20 – “Vogliamo riportare il Palermo dove merita – ancora Inzaghi -. La società non mi ha chiesto nulla ma abbiamo una grande responsabilità. Abbiamo una società e dei tifosi pronti, ora tocca a noi: senza l’aiuto di tutti, però, non possiamo farcela”. Inzaghi poi avverte: la corsa per la promozione in Serie A “sarà durissima e difficilissima”.

11:16 – Parla Inzaghi: “Sono molto fiero e onorato di essere qui. Voglio ringraziare Pisa, dove ho lasciato una tifoseria straordinaria che mi ha dato tanto”. Un breve passaggio sul suo addio al club toscano, con una certa commozione: “Ho capito che qualcosa non andava nel verso giusto e così io e la società abbiamo preso questa decisione”. Poi il Palermo: “Quando è arrivata questa occasione mi si è riacceso l’entusiasmo. Stanotte, dopo quello che è successo ieri, non ho dormito. Mi dà una carica incredibile per cercare di far tornare questa città dove merita di stare”.

11:11 – Ancora Osti: “Conosco Inzaghi da tanti anni e ho seguito il suo percorso professionale con affetto e stima. E’ stata la prima scelta”.

11:08 – Parola a Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, che presenta Inzaghi: : “Ritengo che abbia una mentalità vincente che lo ha sempre caratterizzato nella sua vita da attaccante e poi da allenatore. Mi ha sempre colpito l’entusiasmo che riesce a trasmettere”.

Inzaghi al “Barbera”, accolto da oltre duemila tifosi

Inzaghi allenatore: tutte le panchine

Quella del Palermo è la nona panchina di Inzaghi nella sua carriera da allenatore. Prima di giungere in Sicilia, ‘SuperPippo’ ha guidato: Milan, Venezia, Bologna, Benevento, Brescia, Reggina, Salernitana e Pisa.