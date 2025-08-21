Filippo Inzaghi, la moglie in lode dello sfincione palermitano

Angela Robusti prende confidenza con la città

Angela Robusti, moglie del neo allenatore del Palermo Filippo Inzaghi, continua a prendere confidenza con il capoluogo siciliano apprezzandone scorci e sfumature. L’amore della wedding planner padovana per la città che ha accolto a braccia aperte il marito era già esploso in occasione del Festino di Santa Rosalia.

“Era da tempo che non vedevo così tanta bellezza in così poca terra. Grazie Palermo per avermi emozionata in queste prime 20 ore insieme…ci vediamo presto”, aveva scritto lo scorso luglio dopo un breve tour in bicicletta. Buona la prima, insomma.

La moglie di Filippo Inzaghi allo stadio Renzo Barbera

Nel recap degli ultimi giorni condiviso sui social, Angela Robusti si è immortalata alle Baleari dove è sbarcata per una mini vacanza con marito e figli ma anche a Palermo. Tra le tappe di Lady Inzaghi, lo stadio Renzo Barbera.

Angela Robusti ha iniziato ad apprezzare anche i piatti tipici, come lo sfincione palermitano di cui ha condiviso foto e ingredienti tra le Instagram Stories. “Farina, lievito di birra secco, malto, sale, olio EVO ed un condimento supeeeer”, ha scritto nella didascalia.

L’emozione e la bellezza catturate nei primi giorni a Palermo dimostra come quest’isola, così ricca di storia, arte e suggestioni, sia stata capace di parlare al cuore della 35enne con la stessa immediatezza con cui lo ha fatto al consorte accolto calorosamente dai tifosi rosanero.

Angela Robusti (Foto Instagram)

Cos’è lo sfincione palermitano

Lo sfincione palermitano è uno dei simboli più autentici dello street food siciliano, un piatto che racconta la storia popolare di Palermo con il suo profumo intenso e il sapore ricco.

Non è una semplice pizza, ma una focaccia alta e soffice, condita generosamente con un sugo di pomodoro insaporito da cipolle stufate, acciughe, origano e una pioggia abbondante di caciocavallo grattugiato e pangrattato tostato.

Tradizionalmente veniva preparato dalle donne in occasione delle feste natalizie, ma oggi è possibile trovarlo tutto l’anno nelle friggitorie, nei panifici e persino per strada, venduto dai classici “sfinciunarì” che ne custodiscono la tradizione.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti (Foto Instagram)

Chi è Angela Robusti

Originaria di Padova, Angela Robusti è laureata in Architettura. Ex Miss Veneto, nel 2012 partecipò a “Miss Italia” e nel 2017 a “Uomini e Donne” dove approdò per corteggiare Luca Onestini.

Con oltre 100mila follower su Instagram, è una wedding planner ed è mamma di due splendidi bambini, Edoardo (2021) ed Emilia (2023), nati dal suo matrimonio con Filippo Inzaghi.

Il matrimonio da sogno a Formentera

L’amore tra Angela Robusti e Filippo Inzaghi è nato a una festa a Venezia nel 2018. Dopo quasi sette anni insieme, Angela e Filippo si sono sposati il 18 giugno 2024 a Formentera, alla presenza di 260 invitati.

Tra gli ospiti figuravano personalità del calibro di Christian Vieri e Marco Masini, che ha persino regalato un concerto privato alla coppia. La sposa ha sfoggiato tre abiti firmati da Atelier Pronovias. A luglio del 2025, Angela Robusti ha trascorso 20 ore a Palermo e ne è rimasta folgorata.