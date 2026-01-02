Finanziamento per il depuratore di San Saba: “Intervento strategico”

L'impianto si trova nel Messinese

PALERMO – “Il finanziamento per l’intervento di copertura dell’impianto di depurazione di San Saba rientra in una più ampia programmazione della Regione siciliana finalizzata al miglioramento delle infrastrutture ambientali e alla tutela del territorio”.

Schifani: “Ottica di sviluppo equilibrato”

“Attraverso risorse dedicate, il governo sostiene interventi concreti che contribuiscono alla salvaguardia del mare, al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e alla sostenibilità complessiva dei sistemi di depurazione. La nostra azione è orientata a rafforzare le infrastrutture strategiche e a garantire standard ambientali adeguati, in un’ottica di sviluppo equilibrato e di attenzione costante al patrimonio naturale. La protezione dell’ambiente e del territorio rimane una priorità centrale dell’azione del mio governo”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando il finanziamento dell’intervento di copertura dell’impianto di depurazione di San Saba, nel Messinese.