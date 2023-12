Finanziaria, appello di Confindustria: “Ok entro dicembre o sarà paralisi”

Albanese: "No all'esercizio provvisorio"

PALERMO – “L’Ars approvi entro il 31 dicembre la Finanziaria. Occorre scongiurare a ogni costo la tagliola dell’esercizio provvisorio”. Questo l’appello del presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese. “L’approvazione della legge di bilancio consentirà alla Regione di agire in via ordinaria, e cioè garantirà tempi e scadenze certi”, aggiunge.

“Con l’esercizio provvisorio sarebbe paralisi”

“L’esercizio provvisorio – qualora la Finanziaria non venisse approvata entro la fine dell’anno – determinerebbe una situazione di paralisi, di congelamento della spesa, di blocco dei pagamenti. E dunque di precarietà e di immobilismo, con un freno al sistema delle imprese e più in generale a tutto il mondo produttivo. Da un lato c’è la prospettiva di tempi certi e risposte puntuali alle istanze del mondo economico, dall’altra le sabbie mobili. L’Aula del Parlamento regionale – conclude il presidente degli industriali siciliani – ha oggi una grande responsabilità”. In mattinata analogo appello era arrivato anche dall’Ance Sicilia.