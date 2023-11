Finanziaria, dettati i tempi: testo in aula il 15 dicembre

Gli emendamenti dovranno essere presentati entro il 18

PALERMO – Inizierà il 15 dicembre il percorso della legge di stabilità 2024-2026 della Regione Siciliana all’Ars.

I lavori di Sala d’Ercole apriranno in mattinata per incardinare il testo. Ci sarà tempo fino a lunedì 18 dicembre, alle 14, per la presentazione degli emendamenti.

La tabella di marcia è stata decisa dai capigruppo del Parlamento regionale e comunicata oggi all’aula dal presidente Gaetano Galvagno. Prima dell’esame dell’aula, la legge di stabilità verrà esaminata dalle commissioni di merito che dovranno esprimersi entro il 2 dicembre.

La commissione Bilancio, invece, dovrà esprimersi entro il 12 dicembre. Sala d’Ercole, che oggi ha approvato la Nota di aggiornamento al Defr, tornerà a riunirsi il 28 dicembre per l’esame del bilancio consolidato della Regione.