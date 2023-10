Finanziaria, Falcone annuncia: “Sarà un disegno di Legge snello”

L'annuncio dell'assessore all'Economia

1' DI LETTURA

PALERMO – “Sarà un ddl snello e concreto”, sono le poche parole dell’assessore Regionale per l’Economia Marco Falcone in vista della finanziaria che dovrà essere varata dall’Aula nelle prossime settimane.

Nella finanziaria ci saranno norme per sostegno alle famiglie e alle imprese attraverso l’abbattimento dei tassi di interesse su mutui a tasso variabile e prestiti, stabilizzazione dei precari a cominciare dai 2mila ex Pip e poi Asu e cantieri di servizio, misure per l’occupazione e certezze dei fondi per i Comuni. Sono questi i capisaldi, spiega l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, su cui si baserà la legge di stabilità su cui stanno lavorando gli uffici del dipartimento e la Ragioneria generale.