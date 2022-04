Finanziaria, il duello tra Musumeci e Miccichè approda all’Ars

Giorni tesi nel centrodestra siciliano: i prossimi appuntamenti a Sala d’Ercole non fanno ben sperare.

PALERMO – Finanziaria: si apre un nuovo fronte nella guerra tra Musumeci e Miccichè. E adesso il duello si trasferisce all’Ars.

Le norme cancellate

Il testo della manovra è approdato in Commissione Bilancio dopo l’intervento del presidente Miccichè che (nel pieno delle sue prerogative) con un colpo di spugna cancella alcune norme (una su tutte quella relativa alle assunzioni nelle partecipate regionali) sulle quali poggiava l’architrave della manovra.

La timeline

Complici i tempi stretti per l’approvazione del testo, la mossa del presidente dell’Ars potrebbe essere letta dai più maliziosi come l’ennesimo tentativo di spuntare le armi della campagna elettorale di Musumeci. Insomma, il clima in vista della seduta di giovedì si preannuncia piuttosto incandescente. E il tempo, mai come in questo caso, è tiranno. La roadmap prevede che la manovra, oggi al vaglio della Commissione Bilancio, sia incardinata domani in aula e votata giovedì. Il termine ultimo per l’approvazione è la seduta del 30 aprile che tuttavia potrà essere mantenuta aperta per qualche giorno.

Le partite incrociate nella maggioranza

Del resto la crisi nera della maggioranza nasce un anno fa proprio a Sala d’Ercole in occasione del voto sulla Finanziaria quando in aula rimbombavano le parole del presidente Miccichè. “Quest’aula non risponde più al governo, parlo della maggioranza. Non siamo più in condizione di votare, è saltato il banco”. E un anno dopo la situazione non è migliorata. Il clima complessivo legato alla mancata quadra della coalizione di governo su amministrative e regionali rende tutto ancora più surreale e c’è chi è pronto a scommettere che il muro contro muro tra le due anime del centrodestra, andato in scena in questi giorni, si riproporrà in aula. Il Vietnam è garantito, con i deputati-vietcong pronti a farsi sentire (non soltanto in aula). To be continued.