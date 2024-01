Finanziaria, l’Ars ancora sospesa: dal maxi-emendamento al ddl autonomo

Galvagno: "Impegno per l'approvazione nei tempi prefissati"

PALERMO – Quando sono passati un’ora e venti minuti dalla mezzanotte del 9 gennaio, la seduta dell’Ars per il prosieguo dell’esame delle norme della Finanziaria non è ancora iniziata. Il governo ha trasmesso a maggioranza e opposizione il testo del maxi-emendamento che, secondo l’accordo di massima raggiunto, dovrebbe essere votato con le rimanenti norme della manovra e poi stralciato dal testo base per essere approvato in un ddl autonomo. “Siamo impegnati nel raggiungimento di un risultato importante: l’approvazione della Finanziaria nei tempi che ci eravamo prefissati”. Poche battute per il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, nei corridoi di Palazzo dei Normanni, nel pomeriggio dell’8 gennaio. A ora di cena l’annuncio del numero due di Sala d’Ercole, Nuccio di Paola: “Appuntamento alle 23 per dare il tempo alle forze politiche di esaminare il testo del maxi-emendamento”, ha spiegato ma la ripresa dell’aula appare ancora lontana.

Finanziaria, la riunione decisiva

In mattinata c’era stata la riunione in Torre Pisana tra governo, presidente dell’Ars e capigruppo di maggioranza e opposizione Il vertice ha dato la schiarita che si attendeva sul percorso da seguire per l’ok alla manovra: alla ripresa dei lavori l’ok agli ultimi articoli della Finanziaria rimasti in sospeso e il maxi-emendamento che diventerebbe così un ddl ad hoc, così come anticipato in mattinata.

Il nodo maxi-emendamento

Questa soluzione, avallata anche dagli uffici di Palazzo d’Orleans, consentirebbe alla Finanziaria una corsia più veloce per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale con i soli trenta articoli già esaminati. Unico ostacolo a questa road-map è il contenuto stesso del maxi-emendamento.