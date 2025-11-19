Finanziaria, le opposizioni guardano al tesoretto: pacchetto di emendamenti in comune

La mossa è stata resa nota durate la conferenza stampa per illustrare la mozione di sfiducia al governo

PALERMO – Prove tecniche di alleanza nella componente parlamentare del fronte progressista che si oppone al centrodestra. Partito democratico, Movimento cinque stelle e Controcorrente hanno firmato un pacchetto di 24 emendamenti alla Finanziaria.

Si tratta di proposte per l’utilizzo del tesoretto da duecento milioni di euro che il governo intende mettere a disposizione del Parlamento per proposte aggiuntive rispetto al testo base

La mossa è stata resa nota nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare la mozione di sfiducia al governatore Renato Schifani. “Oltre alla protesta e alla mozione di sfiducia ci sono anche le idee per risolvere i problemi”, hanno affermato i capigruppo di Pd e M5s, Michele Catanzaro e Antonio De Luca, insieme con il deputato di Controcorrente Ismaele La Vardera.

Quattro i settori sui quali, secondo quanto si apprende, vertono le proposte delle opposizioni: enti locali, imprese e lavoro, famiglia e sociale, cultura e turismo. Oltre agli emendamenti comuni, però, Pd e M5s hanno presentato anche altre proposte di modifica della legge di stabilità: circa ottocento in tutto.

La commissione Bilancio inizierà domani, giovedì 20 novembre, l’esame della legge di stabilità e del ddl Bilancio. A seguire il testo sbarcherà a Sala d’Ercole.