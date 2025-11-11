Interviene il deputato dei cinque stelle all’Ars Adriano Varrica

PALERMO – “50 milioni di euro mimetizzati nelle tabelle di accompagnamento alla prossima finanziaria da far gestire all’assessorato Infrastrutture. Per finanziare manutenzioni, infrastrutture e perfino lavori per le chiese. Ma tutto senza nessun avviso e senza nessun decreto assessoriale che stabilisca i criteri su come ripartire i fondi”. Lo afferma Adriano Varrica, deputato del M5s all’Ars.

Varrica spiega di avere “scoperto oggi, e denunciato, la norma seminascosta tra le tabelle di accompagnamento alla finanziaria durante l’esame della manovra in commissione Ambiente”. “La politica del bancomat da parte del Governo Schifani e della sua maggioranza non muore mai – prosegue – nemmeno in un momento in cui sulla politica sono accesi i fari della magistratura per fenomeni corruttivo-clientelari”.

L’appello: “Norma va tolta subito”

“Hanno provato – dice Varrica in una nota – a far entrare dalla finestra ciò che sanno non sarebbe mai entrato dalla porta in Aula. Hanno fatto però male i proprio conti. Questa norma va tolta subito. Devono capire che questa politica è fallimentare, crea enormi disparità e finisce per alimentare vergognosi fenomeni clientelari in cui l’unico criterio di attribuzione delle risorse è la vicinanza o comunque l’arbitrio di governo e maggioranza. È ora di dire basta”.