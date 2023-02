Finanziaria, ok al fondo per la prima casa delle giovani coppie

Emendamento presentato da Savarino

1' DI LETTURA

PALERMO – “L’Ars ha approvato un emendamento di cui sono prima firmataria per l’istituzione di un fondo da 10 milioni che destina un contributo da 40 mila euro a fondo perduto alle coppie che ristrutturano la loro prima casa. Si dà priorità a chi ha residenza o sposta la residenza nei Comuni sotto i 10.000 abitanti o nelle aree interne o montane”. Lo afferma Giusi Savarino, deputata all’Ars di Fratelli d’Italia, commentando l’approvazione in aula dell’articolo 114 della Finanziaria regionale.

Savarino aggiunge: “Una mia antica battaglia che oggi trova compimento e che mi rende particolarmente orgogliosa. Per i nostri piccoli centri urbani immaginiamo un futuro in cui giovani coppie scelgono di costruire- e riescono a costruire- lì la loro vita, sfuggendo magari a un trasferimento forzato nei grandi agglomerati e restituendo nuova vitalità ai piccoli centri. E immaginiamo anche l’enorme beneficio derivante dal recupero dell’edilizia esistente, in ottica di rigenerazione urbana. In un solo colpo avremo evitato di lasciare edifici abbandonati e di desertificare il capitale umano delle nostre comunità. Ringrazio i colleghi del gruppo di FdI e il governo Schifani per la piena condivisione d’intenti”.