Finanziaria, Schifani: “Grande senso di responsabilità delle opposizioni”

Cinque milioni ad Agrigento Capitale della Cultura 2025

PALERMO – L’ultimo voto arriva sui cinque milioni di euro per finanziare le iniziative collaterali ad Agrigento Capitale della Cultura 2025, poi il presidente dell’Assemblea regionale, Gaetano Galvagno, sospende i lavori e rinvia tutto al 28 dicembre. La Finanziaria prosegue così, secondo tabella di marcia, il suo cammino al Sala d’Ercole e al termine dei lavori di oggi il governatore, Renato Schifani, rende onore al “grande senso di responsabilità emerso dalle opposizioni”. Sette gli articoli approvati nella seduta che, tra le altre norme, ha varato la proroga dello ‘straccia-bollo auto’.

Schifani: “Tabella di marcia rispettata”

Pd, M5s e Sud chiama nord, infatti, sul finale di seduta avevano sollevato più di una obiezione sui fondi per Agrigento richiamando il governo all’intesa raggiunta poche ore prima: “Vorremmo sapere quando ci sarà la possibilità di avanzare le nostre proposte”, ha affermato in aula il deputato M5s Nuccio Di Paola. Immediato l’intervento chiarificatore fuori da Sala d’Ercole e così sono decaduti tutti gli emendamenti sull’articolo che destina i cinque milioni di euro ad Agrigento. “Tabella di marcia rispettata – evidenzia Schifani, oggi presente a Sala d’Ercole -. Le richieste dell’opposizione? Non escludo che nei prossimi giorni l’assessore Falcone possa pronunciarsi su determinati temi avanzati”.

Di nuovo in aula il 28 dicembre

Tutto rinviato, dunque, al 28 dicembre. Per quella data si tornerà in aula: “La tabella di marcia che abbiamo stabilito in conferenza dei capigruppo col senso di responsabilità di tutti è chiara e sarà quella – ha ricordato Galvagno -. Oltre agli articoli approvati tra ieri e oggi, altri 13 articoli saranno varati tra il 28 e 29 dicembre e quattro articoli col maxi-emendamento l’8 gennaio”.