Finanziaria, si va avanti: in aula arriva il maxi-emendamento

PALERMO – Gli onorevoli sono tornati in aula. A Sala d’Ercole prosegue, dopo numerosi stop and go, l’esame della manovra finanziaria. E’ arrivato a sala d’Ercole il maxi-emendamento del governo che contiene le norme del ddl stabilità che andavano dal 29 al 90, con il taglio del 10% delle coperture iniziali come richiesto dall’assessore all’Economia Marco Falcone.

Inoltre, il governo sta predisponendo un secondo maxi-emendamento con norme coperte soprattutto con fondi extra-regionali e altre senza impegno di spesa. L’idea di massima è quella di chiudere la partita in tempi celeri. In aula è presente il presidente Renato Schifani. L’aula nel frattempo ha dato il via libera agli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,105, 106, 107,108,109, 110, 111, 112.