Finc 2023, star internazionali a Taormina dall’1 al 10 dicembre

Si tratta del “Festival Internazionale del Nouveau Clown”

TAORMINA – È stato presentato il calendario degli spettacoli che si terranno a Taormina, in provincia di Messina, in occasione del “Festival Internazionale del Nouveau Clown”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Appuntamento da giorno 1 al 10 dicembre.

È prevista la presenza di star internazionali del calibro di Nola Rae, legata artisticamente a Marcel Marceau, passando per gli Umbilical Brothers, gli australiani per la prima volta in Sicilia, ad Hilary Chaplain per la Clownterapia. Durante la conferenza stampa hanno portato il saluto della città il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, l’assessore al Turismo, Jonathan Sferra, e l’assessore allo Sport, Mario Quattrocchi. Presenti il direttore artistico del Finc, Daniele Segalin, e quello organizzativo, Graziana Parisi.

“Siamo molto felici”

“Siamo molto felici – ha detto il sindaco De Luca nel corso della conferenza stampa – che il Palazzo dei Congressi torni a vivere ospitando per 10 giorni workshop, incontri e spettacoli con artisti da tutto il mondo. La comunicazione è fondamentale in tutte le sue forme per creare connessioni significative e rendere l’arte accessibile a tutti”.

“Sarà un festival basato sulla meraviglia”

“Questo progetto ci ha convinti fin da subito – ha dichiarato l’assessore Sferra – . Se ci sarà la possibilità vorremmo fare una programmazione triennale del Finc, in modo da dare uno slancio ulteriore al turismo in un ottica di destagionalizzazione”

Per il direttore artistico Daniele Segalin quello di quest’anno “sarà un festival basato sulla meraviglia, la comicità muta dovrà sorprendere e far capire che ci si può emozionare anche senza dire una parola”. Gli fa eco il direttore artistico organizzativo, Graziana Parisi: “Noi vorremmo continuare a donare quello che che abbiamo imparato attraverso il nostro stile attraverso la nostra arte. È un festival che parte da una necessità del territorio”.