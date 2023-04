Fincantieri, Minardo: “Lo stabilimento risorsa preziosa per Palermo”

“Necessario capire quali sono le opportunità di sviluppo nel settore della difesa"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Per il cantiere navale di Palermo è necessario capire quali sono le opportunità di sviluppo nel settore della difesa”. L’ha detto il presidente della Commissione difesa della Camera, Nino Minardo, in visita stamane allo stabilimento di Palermo di Fincantieri.

Minardo, che è stato accolto dal direttore dello stabilimento Fincantieri Marcello Giordano, ha visitato il cantiere e ha avuto un briefing con il responsabile della produzione, il capo del personale dello stabilimento sulla situazione attuale dello stabilimento e le prospettive di crescita.

“Lo stabilimento Fincantieri di Palermo – sottolinea Minardo – è una risorsa preziosa per il capoluogo e per tutta la Sicilia che ormai si è affermato nella costruzione delle navi da crociera. L’obiettivo adesso è far crescere le commesse della difesa, c’è in questo senso una forte attenzione dall’estero come dimostrano le commesse del Qatar e la scelta della Marina Militare di inviare per manutenzione il Cavour”.

“Centoventi anni di storia e cinquanta di lavoro su navi moderne meritano un futuro all’altezza, sono certo che la politica troverà le soluzioni per garantire e far crescere questa importante presenza economica e sociale di Fincantieri in Sicilia”, conclude Minardo.